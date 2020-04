Verfügung gilt bis 14. Juni

Mannheim.Die Stadt hat die Allgemeinverfügung zu Aufenthaltsverboten bis zum 14. Juni verlängert. Damit dürfen die Menschen im Stadtgebiet weiterhin bestimmte öffentliche Plätze oder beispielsweise auch Parks zunächst nicht mehr betreten. Im März hatte die Stadt diese Verfügung erlassen, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verlangsamen. Die damit verbundenen Regeln waren zunächst bis Ende dieser Woche in Kraft getreten. „In Anlehnung an die Rechtsverordnung des Landes wurde der Zeitraum nun bis zum 14. Juni verlängert“, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Die Stadt will demnach nun auch mit Schildern in verschiedenen Sprachen auf die aktuellen Verhaltensregeln hinweisen. Dazu zählt etwa, dass Ansammlungen vermieden werden und Abstand gehalten werden soll.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen lag in der Stadt am Mittwoch bei 402 Fällen. Sechs Menschen starben bisher an den Folgen einer Infektion durch das neuartige Corona-Virus. wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020