Vergänglicher Winterzauber

Berlin.Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn taut Deutschland auf. Heute werden „wieder zarte Plusgrade erwartet“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gestern mit. Am Wochenende können Spitzenwerte von 12 Grad erreicht werden – allmählich dürfte dann auch der Konstanzer Hafen wieder auftauen (Bild). Unterdessen hat die Grippewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. In der vergangenen Woche wurden nach Mitteilung des Robert Koch-Instituts 35 300 Fälle gemeldet. Im Rhein-Neckar-Kreis erkrankten seit Januar 929 Menschen, in Ludwigshafen waren vergangene Woche 244 Menschen grippekrank.