Verhandlungen über Machtwechsel

Caracas.Die Opposition in Venezuela führt nach Aussage von Parlamentspräsident Juan Guaidó Gespräche mit Militärs und zivilen Regierungsvertretern über einen Machtwechsel in dem südamerikanischen Land.

Guaidó sagte der „Washington Post“, die Opposition wolle den autoritär herrschenden Präsidenten Nicolás Maduro herausfordern, indem sie Nahrungsmittelhilfe ins Land bringe. Dafür hatten die USA und andere Länder Geld bereitgestellt. Maduro hatte Hilfslieferungen in der Vergangenheit meistens blockiert und behauptet, Berichte über Hunger und Elend in Venezuela seien erfunden. Laut UN hat die Lage in dem erdölreichen Land die größte Völkerbewegung der jüngeren Geschichte Lateinamerikas ausgelöst. dpa

