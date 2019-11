Verkauft die Stadt die Ring GmbH?

Hockenheim.Dass die Stadt Hockenheim ihre Zusammenarbeit mit der Emodrom Gruppe intensivieren möchte, ist kein Geheimnis. Der Erfolg mit der Ansiedlung des Porsche Experience Centers gibt den Verantwortlichen um Geschäftsführer Thomas Reister auf diesem Weg Rückenwind. Aber wie weit soll das gehen? Sollen tatsächlich durch eine Kapitalerhöhung bis zu 75 Prozent der Anteile an der Ring GmbH in die Hände privater Investoren fallen und die Stadt nur noch 23 Prozent und der Badische Motorsport Club nur noch zwei Prozent halten?

Das ist Teil von Überlegungen in einem Papier, das jetzt ein Insider an die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates verschickt hat. Der Verfasser kommt zum Schluss, dass die Stadt das Heft des Handelns am Ring nicht aus der Hand geben darf, um auch künftig noch im Sinne der Bürger Einfluss nehmen zu können. Andererseits zwingt ein Investitionsstau in zweistelliger Millionenhöhe die Verwaltung zu baldigem Handeln. In einem Interview mit unserer Zeitung versichert OB Marcus Zeitler, dass ein Verkauf an Dritte nicht in Frage komme, aber eine engere Zusammenarbeit mit der Emodrom Group im Gespräch sei. Die Stadt werde dabei darauf achten, Vetomöglichkeiten bestmöglich zu vereinbaren. Das Thema steht auf der Agenda der Klausurtagung des Gemeinderates am Wochenende. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019