Vermieter sagen Hilfe zu

Mannheim.Wohnungsunternehmen in Mannheim wollen ihre Mieter in der Corona-Krise unterstützen. Wie eine Umfrage unter großen Anbietern wie GBG oder Vonovia ergab, sei bei Zahlungsengpässen, die als Folge der Corona-Krise entstehen, eine Stundung oder Ratenzahlung der Miete möglich. Betroffene müssen dafür einen Nachweis vorlegen. Noch wichtiger sei allerdings, dass sich Mieter in einem solchen Fall umgehend an ihren Vermieter wenden. Man werde dann gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Auf keinen Fall sollten Mieter die Zahlung einfach einstellen. Davon raten auch die Interessenverbände Mieterbund und Haus & Grund ab. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020