Vernetzte Fabrik startet

Mannheim.Im Mannheimer Technologiezentrum Mafinex tüfteln Unternehmen an Geschäftsmodellen der Zukunft – mithilfe eines Modells einer digitalisierten Fabrik. Der sogenannte Smart Production Demonstrator ist seit Dienstag in Betrieb. Er soll zeigen, wie Maschinen untereinander kommunizieren und weitestgehend selbstorganisiert eine Produktion steuern. Das Modell sei industrietauglich, erklärte der Mannheimer Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU). „Wir könnten es in einen Lastwagen laden und an einer Produktionsstätte aufbauen.“ Teil davon ist der Industrieroboter YuMi von ABB.

Hinter dem Projekt steckt das Netzwerk Smart Production, in dem Unternehmen und Hochschulen aus der Region engagiert sind. jung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020