Versicherung übernimmt Kosten

Oberursel/Berlin.Auch der Veranstalter Thomas Cook Deutschland, zu dem unter anderem die Marken Neckermann, Öger Tours und Bucher Reisen gehören, stellte am Mittwoch Insolvenzantrag. Etwa 120 000 Urlauber sind nach Angaben von Geschäftsführerin Stefanie Berk noch mit dem Unternehmen unterwegs.

Das Auswärtige Amt erwartet aber keinen Massenandrang von im Ausland festsitzenden Urlaubern aus Deutschland. In betroffenen Tourismusregionen sei die Zahl der Mitarbeiter in den Auslandsvertretungen aber verstärkt worden, sagte ein Sprecher.

Der Reiseverband DRV betonte, betroffene Pauschalreisende könnten „ihren Urlaub regulär zu Ende bringen und plangemäß nach Hause fliegen“. Den Angaben zufolge kümmert sich der Versicherer Zurich um betroffene Pauschalurlauber. „Jetzt, wo Thomas Cook Deutschland Insolvenz angemeldet hat, springt der Insolvenzversicherer Zurich ein“, sagte DRV-Präsident Jörg Fiebig.

Sanierung beabsichtigt

Zurich sichert nach eigenen Angaben „im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen die Übernahme der Kosten für die Beherbergung der Reisenden im Zielgebiet“ zu. Entsprechendes gelte auch für die Rückreise. Die Absicherung gilt für gebuchte Pauschalreisen von Öger Tours, Neckermann, Bucher Reisen, Thomas Cook Signature und Air Marin.

Thomas Cook Deutschland strebt mit der Insolvenz eine Sanierung an. Es soll verhindert werden, dass das Unternehmen Teil der Insolvenzmasse des britischen Mutterkonzerns wird. Thomas Cook Deutschland beschäftigt etwa 2000 Mitarbeiter. Die Gewerkschaft Verdi forderte, es müsse alles dafür getan werden, um die Weiterführung des Geschäftsbetriebs in Deutschland zu ermöglichen und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Thomas Cook Deutschland hatte den Verkauf von neuen Reisen am Montag gestoppt. Urlauber, die bereits gebucht hatten, können seit Wochenbeginn nicht starten. Reisen sind zunächst bis diesen Donnerstag abgesagt. Auch der österreichische Ableger von Thomas Cook stellte am Mittwoch einen Insolvenzantrag. „Jeglicher Verkauf von Reisen aus dem Portfolio der Thomas-Cook-Veranstalter ist gestoppt“, teilte die Thomas Cook Austria AG in Wien mit.

Kreditantrag läuft

Die Thomas Cook GmbH hatte, wie der Ferienflieger Condor, einen Überbrückungskredit beim Bund in Berlin beantragt. Dabei soll es sich um 375 Millionen Euro handeln, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhr. Die Prüfung laufe noch. Condor hatte am Dienstagabend die Zusage über eine Bürgschaft von 380 Millionen Euro erhalten. dpa

