Versicherungschreibt aus

Schwetzingen.Die Stadtverwaltung in Schwetzingen arbeitet weiterhin daran, eine Teilbelegung der durch einen Brandschaden leerstehenden Flüchtlingsunterkunft Atlanta hinzubekommen. Nach einem Gespräch mit der Versicherung BGV zeigte sich aber, dass das frühestens Ende Februar/Anfang März klappen kann. Und für die Sanierung an sich schreibt die Versicherung die Arbeiten wahrscheinlich aus, wie ein Sachbearbeiter einem Ehrenamtlichen am Telefon bestätigt hatte. Vor Sommer wäre dann wohl eine komplette Fertigstellung kaum möglich.

Auch die Vorschläge, den 40 Geflüchteten, die in Arbeit sind und vorübergehend im Erstaufnahmelager in der Tompkins-Kaserne wohnen, das leerstehende Stockwerk zur Verfügung zu stellen, in dem es Kochgelegenheiten gibt, wurden inzwischen abgelehnt. Die Stadt wird deshalb den Geflüchteten, die in Arbeit oder Ausbildung sind, ein erhöhtes Essensgeld auszahlen, damit sie sich auswärts versorgen können, weil sie zu den festen Essenszeiten nicht in der Unterkunft sein können. Wenigstens dürfen jetzt bald die Betreuer wieder zu ihren Schützlingen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019