Verspätung: Bahn soll automatisch erstatten

Berlin.Die Rechte von Bahnreisenden und Flugpassagieren könnten bald deutlich gestärkt werden. Kommt der Zug zu spät oder wird ein Flug gestrichen, sollen Betroffene künftig automatisch die ihnen zustehende Entschädigung erhalten – ohne dass sie dafür eigens einen Antrag stellen müssen. Einen entsprechenden Vorschlag will das Saarland kommende Woche im Bundesrat einbringen.

„Wer Flug- oder Bahntickets bucht und dann sprichwörtlich am Gate oder Bahnsteig stehengelassen wird, darf am Ende nicht länger der Dumme sein und seinen finanziellen Ansprüchen hinterherlaufen müssen“, sagte der saarländische Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) dieser Zeitung. Die beste Lösung sei eine automatisierte Entschädigungszahlung der Reiseunternehmen an ihre Kunden, wenn entsprechende Ansprüche vorlägen.

Konzern gesprächsbereit

„Dies erfordert wenig Arbeitsaufwand und würde allen Beteiligten viel Ärger ersparen“, sagte der Minister. Die Bahn zeigte sich dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen – verwies aber gleichzeitig auf die schwierige technische Umsetzung.

Auch das EU-Parlament macht sich für mehr Rechte von Bahnreisenden stark. Sie sollen künftig deutlich höhere Entschädigungen bei verspäteten oder ausgefallen Zugverbindungen bekommen. Die Europaabgeordneten stimmten gestern in Straßburg für entsprechende Vorschläge.

Demnach sollen Bahnunternehmen bei Verspätungen von mehr als einer Stunde die Hälfte des Ticketpreises zurückerstatten. Drei Viertel würden bei mehr als eineinhalb Stunden und der komplette Ticketpreis bei mehr als zwei Stunden fällig. Bislang haben Bahnreisende in Deutschland maximal Anspruch auf die Hälfte des Ticketpreises. Bevor die EU-Regeln in Kraft treten können, müssen die Abgeordneten nun noch einen Kompromiss mit dem Rat der Mitgliedstaaten finden. (mit dpa)

