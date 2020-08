Versuchter Totschlag?

Mannheim/Schwetzingen.Vier junge Männer sind seit Dienstag vor der Großen Jugendstrafkammer des Mannheimer Landgerichts angeklagt, weil sie im Februar auf dem Schwetzinger Schlossplatz einen 51-Jährigen übel zugerichtet haben.

Das Quartett – drei Deutsche und ein Portugiese – war nach dem Besuch einer Fasnachtsveranstaltung mit dem späteren Opfer in Streit geraten. Nachdem der Mann durch einen gezielten Schlag ins Gesicht zu Boden gegangen war, sollen sie ihn mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Sie hätten dabei seinen Tod „billigend in Kauf genommen haben“, heißt es in der Anklageschrift. Er trug schwere Schädel- und Gesichtsverletzungen davon.

Einem der Angeklagten wird noch eine weitere Tat im September 2019 in Bensheim vorgeworfen. Er sitzt auch nach wie vor in Untersuchungshaft. Das Gericht hat für das Verfahren, in dem der 51-jährige Geschädigte als Nebenkläger auftritt, sechs Verhandlungstage angesetzt. Fortgesetzt wird der Prozess am Montag, 14. September, um 13 Uhr mit der Beweisaufnahme. vw/ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.08.2020