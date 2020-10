Verteidigung des Alls von Ramstein aus

Eine US-Militärmaschine rollt auf der Airbase Ramstein zum Start. © dpa

Brüssel.Die Nato treibt ihre Vorbereitungen für die Bündnisverteidigung im Weltall voran. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und der „Süddeutschen Zeitung“ wollen die Verteidigungsminister der 30 Mitgliedstaaten an diesem Donnerstag den Aufbau eines Space Center ankündigen. Es soll an das Luftwaffenoberkommando der Nato im rheinland-pfälzischen Ramstein angegliedert werden und als Koordinationsstelle für die Weltraumüberwachung dienen. So könnten in Ramstein künftig Informationen über mögliche Bedrohungen gegen Satelliten zusammenfließen. Denkbar ist auch, dass das Space Center später zu einem Kommandozentrum für Abwehrmaßnahmen ausgebaut wird.

Europas Raumfahrtchef Jan Wörner warnte vor einer Aufrüstung. „Ich sehe größere militärische Bewegungen im All skeptisch“, sagte er. Eine Militarisierung des Kosmos sei kein Fortschritt – schon gar nicht für die Raumfahrt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020