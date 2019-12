Verzögerungen bis nächsten Herbst

Mannheim.Der Zeitplan für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim kommt ins Stocken. Nach Asbest-funden in Bodenplatten ehemaliger Militärgebäude auf dem Buga-Areal müssen nun rund 50 Kilometer belasteter Fugen entsorgt werden. Dadurch verzögern sich die Bauarbeiten und die geplante Übergabe des Geländes vom Bund an die Stadt abschnittsweise bis Herbst 2020.

Dies teilten der Geschäftsführer der Bundesgartenschaugesellschaft, Michael Schnellbach, und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Dienstag im Konversionsausschuss des Gemeinderats mit. Zuvor hatte der zuständige Projektleiter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Michael Scharf, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, dass die Asbestsanierung nicht wie erhofft bereits im Sommer dieses Jahres, sondern erst im Januar 2020 begonnen werden kann.

Die Stadt Mannheim will nun verlorene Zeit mit Hilfe von Baustellenlogistikern wieder aufholen. Schnellbach: „Wir hoffen, dass wir einzelne Schritte statt nacheinander nun gleichzeitig parallel abarbeiten können.“ lang

