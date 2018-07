Vettel patzt beim Heim-Grand-Prix

Anzeige

Hockenheim.Vorzeitiges Aus nach einem Unfall statt des erhofften Heimsiegs: Für Formel-1-Star Sebastian Vettel (Bild) ist der Große Preis von Deutschland äußerst unglücklich zu Ende gegangen. 70 000 Zuschauer hielten in Hockenheim den Atem an, als der lange führende Heppenheimer mit seinem Ferrari in Runde 53 auf regennasser Strecke von der Strecke rutschte und in die Bande krachte. Das machte den Weg frei für Vettels Erzrivalen Lewis Hamilton im Mercedes, der seine Aufholjagd von Platz 14 aus mit dem Sieg krönte. Zweiter wurde Silberpfeil-Teamkollege Valtteri Bottas vor Kimi Räikkönen im Ferrari. Auf Platz vier landete der Niederländer Max Verstappen, dem am Wochenende tausende holländische Fans zujubelten. sko (Bild: dpa