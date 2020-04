VfL Bensheim bleibt Aufstieg verwehrt

Bensheim.Die Zeit der Ungewissheit nach dem Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie ist vorbei. Gerne hätten die Basketballer des VfL Bensheim eine eventuelle Möglichkeit genutzt, um eine Klasse nach oben zu springen, doch als Tabellenzweiter bleibt ihnen der Aufstieg verwehrt. So wird die Mannschaft um Coach Manuel Lohnes und Teammanager Alex Gebhardt weiterhin in der 2. Regionalliga am Ball sein.

In einem Doppel-Interview lassen sie erkennen, dass leistungsmäßig noch Luft nach oben ist. Der Kern des Teams soll zusammenbleiben, um auch in der nächsten Saison wieder in der Spitzengruppe in der dann auf 13 Mannschaften aufgestockten Klasse mitmischen zu können. Die Corona-Krise erschwert allerdings die Planungen, die im Mai oder Juni abgeschlossen sein sollen. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020