VfL-Korbjäger greifen an

Bensheim.Trotz eines personellen Umbruchs im Spielerkader gehen die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim optimistisch in die neue Saison, die heute Abend mit einem Heimspiel gegen Trier beginnt.

Die Mannschaft um Coach Manuel Lohnes verzeichnet einige hochkarätige Zugänge, so dass die durch die größtenteils unvorhersehbaren Abgänge entstandenen Lücken mehr als geschlossen werden sollten. So wollen die VfL-Korbjäger im Kampf um einen Platz in der Spitzengruppe ein gewichtiges Wort mitreden. Als neuer US-Boy im Team und als Nachfolger von Christopher Lee soll nun Jeremy Ingram entscheidende Akzente setzen. hs

