VfR und SVW hoffen noch

Bergstraße.Saisonfinale bei den Bergsträßer Fußballern. Einige Entscheidungen um Auf- oder Abstieg sind zwar schon gefallen, für einige Clubs steht aber auch am letzten Spieltag noch einiges auf dem Spiel.

Der VfR Fehlheim hofft in der Gruppenliga auf Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde, ebenso der SV Winterkasten in der Kreisliga A – beide haben es jedoch nicht selbst in der Hand und benötigen im Fall eines eigenen Sieges noch Schützenhilfe.

Drei Mannschaften kommen in der A-Liga noch für den einen Abstiegsplatz in Frage. Die schlechtesten Karten hat der FC 07 Bensheim II, der auf dem letzten Tabellenplatz steht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019