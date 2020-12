Via Internet ins Palazzo

Direkten Zugang zum Spiegelpalast gibt es dieses Jahr nicht. © Christoph Blüthner

Mannheim.Das aktuelle Infektionsgeschehen macht den Palazzo-Machern einen Strich durch die Rechnung: Aufführungen vor Publikum wird es in dieser Saison im Spiegelpalast nicht geben. Aber zumindest für die Benefizgala der Mannheimer Runde am 20. Dezember gibt es eine Alternative: Die Show, an der unter anderem Bülent Ceylan und Atze Schröder teilnehmen, geht vor Ort über die Bühne und wird per Video ins Internet übertragen. Den Zugang zum virtuellen Palazzo gibt es mit der Bestellung eines Vier-Gänge-Menüs. Die Delikatessen werden als schockgefrostete Kochbox an jeden Ort geliefert. Während der Show leitet Meisterkoch Harald Wohlfahrt selbst seine digitalen Gäste bei der Menü-Zubereitung an. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020