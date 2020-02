Videospiele in Sport-AG

Mannheim.Erstmals in Deutschland unterstützt ein Verein eine Schul-AG mit dem Thema eSport, dem wettbewerbsmäßigen Spielen von Computer- und Videospielen. Seit etwa einem Jahr bietet die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) die eSport-AG an. Nun arbeitet sie mit der eSport-Abteilung des Traditionsvereins TSV Oftersheim, eSport Rhein-Neckar (ERN), zusammen. Bekannt ist der TSV Oftersheim durch sein Handballteam, das in der 3. Bundesliga spielt, und die amtierende Weltmeisterin im Weitsprung, Malaika Mihambo. „Wir freuen uns sehr darüber, einen so großen Namen aus dem eSport-Bereich für uns gewonnen zu haben“, sagt Lehrer Stefan Zajonc. Trainiert wird einmal wöchentlich nach dem Unterricht. jeb

