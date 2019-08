Videoüberwachung in Mannheim: Alle Kameras installiert

Mannheim.Die Einführung der Videoüberwachung in Mannheim ist mit der Installation von 17 weiteren Kameras nun abgeschlossen. Ab Dienstag, 27. August, filmen die Kameras auch das Treiben auf der Breiten Straße zwischen Marktplatz und Neckartor und liefern damit dem Polizeipräsidium Mannheim einen Überblick in Echtzeit.

Insgesamt 68 Kameras filmen dann rund um die Uhr das Geschehen auf dem Bahnhofsvorplatz, Paradeplatz, Marktplatz, der Breiten Straße sowie dem Alten Meßplatz.

„Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Überwachung besonders kriminalitätsbelasteter Bereiche in der Innenstadt und Neckarstadt bewährt. Nach dem Erkennen einer Straftat dauert es durchschnittlich zwei Minuten, bis die Polizei am Ereignisort eintrifft“, erklärt Polizeipräsident Andreas Stenger in einer Pressemitteilung mit der Stadt.

Seit der Einführung im November 2018 hat es 163 Einsätze geben, davon waren 94 Straftaten. Mit der Hilfe von intelligenten Algorithmen, die zurzeit auf 20 Kameras installiert sind, erhofft sich auch die Stadt in mehr Sicherheit für die Bewohner, „bei einem gleichzeitig geringeren Eingriff in die Privatsphäre und Grundrechte unbeteiligter Passanten“, so Sicherheitsdezernat Sicherheitsdezernent Christian Specht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.08.2019