Viel Lob für das „Winzerfest dehaam“

Bensheim.Die Bilanz fällt durchweg positiv aus. Trotzdem kann der Verkehrsverein Bensheim auf eine Wiederholung der Pandemie-Ausgabe des „Winzerfests dehaam“ gut und gerne verzichten. Ob die Corona-Krise in einem Jahr die Ausrichtung des Klassikers mit all seinen Facetten zulässt, muss man – Stand heute – allerdings abwarten. Unabhängig davon hatten die Organisatoren in den vergangenen neun Tagen eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die sich sehen lassen konnte. Der Live-Stream aus dem Parktheater (Bild) verzeichnete mehr als 100 000 Aufrufe, die Weinpakete gingen knapp 900 Mal über die Ladentheke – und in der Innenstadt war beim verkaufsoffenen Sonntag Corona-gerecht einiges los. dr/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020