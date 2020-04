Viel Sonne und wenige Verstöße

Bergstraße/Wiesbaden.Die Zahl der vom neuartigen Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Bergstraße ist auch übers Wochenende weiter leicht angestiegen und erreichte am Samstag die Marke von 300 Fällen. Am Sonntag kam allerdings kein weiterer Fall hinzu. Von den Infizierten müssen inzwischen nur noch fünf Frauen und Männer stationär in Bergsträßer Krankenhäusern behandelt werden, teilte die Kreisverwaltung

...