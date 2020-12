Viele Baustellen in der Verkehrspolitik für Grün-Schwarz

2 Fotos ansehen Staus, wie hier bei Walldorf, werden als großes Problem wahrgenommen. © dpa

Stuttgart.In der baden-württembergischen Bevölkerung herrscht Konsens, dass in den letzten Jahren zu wenig Geld in die Verkehrsinfrastruktur geflossen ist. Diese Ansicht vertreten in einer Umfrage der Tageszeitungen im Südwesten 64 Prozent der Bürger. Nur neun Prozent der 1000 Befragten finden, dass ausreichend in Straßen, Brücken und andere Infrastruktur investiert wurde. Die Zufriedenheit der Menschen ist sogar gesunken. Denn in einer Erhebung im Jahr 2015 vergaben noch 25 Prozent die Note ausreichend.

Als eines der dringlichsten Probleme sehen die Baden-Württemberger die Staus. Jeder zweite Befragte findet, es gebe zu viele. Weit ist der Weg zur politisch verfolgten Verkehrswende. 68 Prozent der regelmäßigen Autofahrer sehen öffentliche Verkehrsmittel nicht als Alternative. Die meisten Befürworter gibt es bei den 18- bis 29-Jährigen, von denen 32 Prozent sich den Umstieg vorstellen können. 47 Prozent aller Befragten votieren für ein Tempolimit auf Autobahnen. Obwohl Verkehrsminister Winfried Hermann als profilierter Grünen-Politiker gilt, trauen sich 36 Prozent der Befragten kein Urteil über ihn zu, weiteren 26 Prozent ist er nicht bekannt. Eine gute Meinung über ihn haben nur 12 Prozent. pre

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020