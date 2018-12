Viele Fahrer mit Promille

Ein Wert von 0,83 Milligramm Alkohol sind 1,66 Promille. © bjz

Rhein-Neckar.Jeder 14. Lkw-Fahrer war kurz vor seinem Start in die neue Woche zu betrunken. Dies hat eine Großkontrolle der Autobahnpolizei Walldorf am Sonntagabend ergeben. Von 485 kontrollierten Brummifahrern hatten 33 einen Wert von mehr als 0,5 Promille und waren damit fahruntauglich. Beim „Spitzenreiter“ registrierten die Beamten fast 2,3 Promille. Bereits am Sonntagnachmittag hatten Rettungskräfte einen 37-jährigen polnischen Lkw-Fahrer mit einer schweren Alkoholvergiftung ins Krankenhaus transportieren müssen. Die Kontrolle auf den Rastplätzen Kraichgau, am Hockenheimring und Hardtwald war Teil einer landesweiten Polizeiaktion. bjz

