Viele Geschäfte öffnen heute wieder

Berlin/Bergstraße.Vor Beginn erster Lockerungen in der Corona-Krise hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Bund und Länder zu mehr Einigkeit aufgerufen. „Wir dürfen nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten“, mahnte der CDU-Politiker. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht in unterschiedlichem Vorgehen hingegen „kein Problem“, wie er sagte.

In Sachsen, Berlin und Brandenburg kehren heute die ersten Abschlussklassen für Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen in die Schulen zurück. In Hessen soll der Unterricht dagegen erst in der kommenden Woche beginnen.

Bei der Kita-Notbetreuung gibt es auch kein einheitliches Vorgehen. Diese soll auf weitere Berufe ausgeweitet werden. Wie das konkret geschieht, liegt in der Hand der Länder. Ab heute will eine Arbeitsgruppe von Ländern, Bund und Experten Leitlinien erarbeiten, wie eine schrittweise Wiederöffnung der Kitas aussehen kann. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte: „Eine pauschale Aussage, die Kitas bleiben bis zum Sommer zu, führt bei vielen Familien zu noch mehr Stress und kann nicht die einzige Antwort sein.“

Ab heute dürfen in Hessen die Geschäfte wieder öffnen. Galt zunächst eine Beschränkung auf Läden mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, so dürfen nun doch auch größere Geschäfte öffnen, wenn sie ihre Fläche entsprechend reduzieren. Die Regelung ist Teil von „Auslegungshinweisen“ zu einer am Freitag veröffentlichten Verordnung. Danach darf maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter im Laden sein, der Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Menschen muss eingehalten werden.

In Sachsen wird eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften eingeführt. Zugleich lässt die Landesregierung wieder öffentliche Gottesdienste zu, die andernorts verboten bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern sind Mund-Nasen-Schutz-Masken im Nahverkehr ab dem 27. April Pflicht. Daneben gibt es einzelne Kommunen, die diesen Weg gehen. Polizeigewerkschaften forderten am Wochenende eine bundesweite Tragepflicht. Die Bundesregierung lehnt dies ab. Sie beschränkt sich darauf, Schutzmasken beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr zu empfehlen.

Kritik an Krankschreibungen

Finanzminister Scholz verwies auf unterschiedliche Gegebenheiten in den Ländern: „Am Ende stehen gut abgewogene Entscheidungen, die oft passgenauer sind als in einem zentralistischen Staat, in dem wenige Menschen an den Debatten beteiligt werden und man zumeist von der Hauptstadt aus denkt.“

Kritik gab es von Gesundheitspolitikern und Verbraucherschützern, weil Krankschreibungen nicht mehr telefonisch möglich sind. Die Ausnahmegenehmigung war am Freitag nicht verlängert worden. Befürchtet wird nun, dass dies zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr in den Arztpraxen führen könnte.

Im Kreis Bergstraße wurde gestern erstmals seit dem Ausbruch der Epidemie kein neuer Infektionsfall registriert. Das teilte das Landratsamt mit. Bis Samstag waren 288 Infektionen bekanntgeworden. Zwei Menschen sind gestorben, zuletzt am Freitagabend ein 67 Jahre alter Mann aus Lorsch. Zehn Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Zur Zahl der Genesenen gab es am Wochenende keine Angaben. Am Freitag hatte sie bei 169 gelegen.

In Hessen wurden 7147 Infektionen nachgewiesen, wie das Sozialministerium mitteilte (Stand: 14 Uhr). Damit waren 164 Menschen mehr als am Vortag infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 17 auf 231.

In Deutschland sind bis Sonntagnachmittag mehr als 141 900 Infektionen registriert worden (Vortag: mehr als 139 900 Infektionen). Mindestens 4400 (4249) Infizierte sind bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts lag die Ansteckungsrate am Samstag leicht höher als am Freitag. Die Reproduktionszahl stieg von 0,7 auf 0,8. Allerdings wurde eine statistische Schwankungsbreite von 0,7 bis 1 angegeben. Das heißt, ein Mensch steckt im Schnitt einen oder weniger als einen anderen an. Bei einer Reproduktionszahl von 0,8 geben zehn Infizierte das Virus an acht andere weiter – was bedeutet, dass die Zahl der Neuansteckungen zurückgeht: Bei einem Wert unter 1 flaut eine Epidemie ab. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020