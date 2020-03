Viele Grenzen zu, öffentliches Leben stark eingeschränkt

Berlin/Mannheim.Im Bahnverkehr, an der Grenze, in den Schulen: Das Coronavirus legt das öffentliche Leben in Deutschland zunehmend lahm. Von Montag an werden Schulen und Kitas geschlossen bleiben. Und wie andere Länder auch hat Deutschland beschlossen, seine Grenzen zumindest teilweise zu schließen. Zudem sperren alle norddeutschen Küstenländer ab Montag ihre Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen. Viele Bundesländer untersagen außerdem größere Veranstaltungen – und die Bahn will den Regionalverkehr reduzieren.

„Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntagabend in Berlin. Die Entscheidung werde an diesem Montag ab 8 Uhr greifen. „Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran. Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist“, so Seehofer. „Deutsche Staatsangehörige haben selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen.“ Ausgenommen seien auch der Warenverkehr und der Verkehr von Pendlern.

Die wochenlange Schließung von Schulen und Kitas in Deutschland stellt derweil Millionen Eltern und ihre Arbeitgeber vor beispiellose Probleme. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte die Maßnahme am Sonntag als notwendig. Zugleich appellierte er an Firmenchefs und Behördenleiter, mit ihren Mitarbeitern unbürokratische und einvernehmliche Lösungen für die Kinderbetreuung zu finden, so dass den Eltern keine Lohneinbußen drohen.

Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, untersagten mehrere Bundesländer Versammlungen unterschiedlicher Größe. Bayern wird laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Katastrophenfall ausrufen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagabend für Deutschland über 4800 Coronavirus-Fälle, es gab bis zum Nachmittag bundesweit zwölf Tote.

Übernahmeversuch durch USA?

Zwischen Deutschland und den USA gibt es derweil Streit um das Tübinger Pharma-Unternehmen Curevac, dessen Hauptinvestor SAP-Mitbegründer und Mäzen Dietmar Hopp ist. Curevac arbeitet an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Auf die Frage, ob es aus der US-Regierung den Versuch gegeben habe, das Unternehmen für eine sehr hohe Geldsumme zu übernehmen, sagte Seehofer: „Ich kann nur sagen, dass ich heute mehrfach gehört habe von Regierungsmitgliedern, dass dies zutrifft und dass wir da morgen im Krisenstab darüber reden.“

Ein Exklusivvertrag etwa mit den USA für einen Impfstoff kommt für Curevac nach eigenen Angaben jedoch nicht in Frage. „Wir wollen einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln und nicht für einzelne Staaten“, sagte Christof Hettich dieser Redaktion. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft, die die Mehrheit der Curevac-Anteile hält.

Wegen der Ausbreitung des Virus senkt die US-Notenbank den Leitzins auf fast null Prozent. Das teilte die Notenbank Federal Reserve am Sonntagabend mit.

In Mannheim fahren ab Dienstag Busse und Bahnen nach dem Ferienfahrplan. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft kündigte an, zum Schutz vor Infektionen auf Fahrscheinkontrollen zu verzichten. Seit Sonntag müssen in Mannheim Kinos, Kneipen, Bars und Clubs geschlossen sein – in vielen Lokalen herrschte am Samstagabend bereits gähnende Leere. Weil manche Gastronomen Unklarheiten in der städtischen Verordnung sahen, veröffentlichte das Rathaus eine Erläuterung. In den Supermärkten deckten sich viele mit Vorräten ein, manche Regale waren schon am Samstagvormittag leer. Die Stadt meldete am Sonntag sieben weitere Corona-Fälle, damit stieg die Zahl auf 44.

Am städtischen Klinikum Ludwigshafen werden Patienten mit Corona-Symptomen ab Montag in einer Infektionsambulanz untersucht.

Andere europäische Länder schränkten das öffentliche Leben zum Teil noch stärker ein. In Österreich gilt fast eine Ausgangssperre. Frankreich schloss alle Restaurants, Läden und Bars. dpa/jor/imo/jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020