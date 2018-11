Viele Jobs geschaffen

Mannheim.Mannheim profitiert vom anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung: Seit dem Jahr 2011 sind hier 11 000 neue Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Damit gibt es in Mannheim so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie. Das zeigt der Sozialatlas 2017, den Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) gestern vorstellte.

Allerdings belegt die Übersicht auch große Unterschiede: Bestimmte Gruppen bekommen wenig von der positiven Entwicklung ab, in einigen Stadtteilen haben sich soziale Problemlagen längst verfestigt. Grötsch kündigte an, dass die Verwaltung auf Grundlage der Daten in den Quartieren gezielt gegen die Probleme vorgehen wolle. bro

