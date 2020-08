Viele Läden machen zu

Mannheim.Eine ungewöhnliche große Schließungswelle ist derzeit in der Mannheimer Innenstadt zu beobachten. Allein auf den Planken und in direkter Umgebung kündigen acht Geschäfte ihren Rückzug an oder haben sich bereits von dort verabschiedet. Hinzu kommt die Filiale von Galeria Kaufhof in der Kunststraße, die der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof aufgeben will. In N 7 hat inzwischen der Ausverkauf begonnen, letzter Verkaufstag soll am 31. Oktober sein.

Die Gründe für die Schließungen sind vielfältig: auslaufende Mietverträge, Rückzug aus gesundheitlichen Gründen oder Insolvenzen. Letzteres ist eine Folge der Corona-Krise, die besonders die Textilbranche hart getroffen hat. Denn viele Betriebe waren schon vor Ausbruch der Pandemie in Schwierigkeiten. cs

