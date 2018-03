Viele neue Baustellen geplant

Anzeige

Mannheim.In diesem und den kommenden Jahren erwarten wieder zahlreiche Baustellen in Mannheim Auto- und Zweiradfahrer. Wie in den Vorjahren investiert die Stadt im laufenden Jahr rund 50 Millionen Euro in Instandhaltung, Reparatur und Neubau der Verkehrswege.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats befasst sich heute mit einem 11,5-Millionen Euro-Paket, das neben einigen bereits für dieses Jahr geplanten auch Erneuerungsmaßnahmen für die beiden kommenden Jahre enthält – darunter die Wilhelm-Varnholt-Allee (Autobahnanschluss Mannheim-Mitte), für deren Sanierung eine Million Euro veranschlagt sind.

Die Arbeiten sollen in den weniger stark mit Autoverkehr belasteten Sommermonaten ausgeführt werden.