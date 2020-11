Viele Neuinfektionen in Schulen

Bergstraße/Wiesbaden/Berlin.Im Kreis Bergstraße sind gestern 26 weitere Corona-Infektionen bekanntgeworden. Neue Todesfälle gab es nicht. Wie das Landratsamt berichtete, sind damit seit dem Ausbruch der Epidemie 2739 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim, Einhausen (2), Heppenheim (2), Lautertal und Lorsch (2).

Von Infektionen betroffen sind unter anderem Goethe-Gymnasium, Liebfrauenschule und Kirchbergschule in Bensheim, die Konrad-Adenauer-Schule in Heppenheim und die Melibokusschule Zwingenberg sowie ein Kindergarten und eine Gemeinschaftsunterkunft in Lorsch, die Behindertenhilfe Bergstraße in Bensheim und zwei Pflegeheime in Heppenheim. In der Kreisstadt hatte es am Wochenende insgesamt 30 neue Fälle gegeben.

Dem Kreis sind zurzeit 803 Corona-Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 47 Patienten behandelt, darunter 38 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt hervorgeht, gab es 350 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 129,40 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht.

552 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 76 341 (Stand: 0 Uhr). 1033 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind sechs mehr als am Vortag.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Menschen auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns eingestimmt. „Aus meiner Sicht wird es sehr darauf hinauslaufen, dass wir die vorhandenen Maßnahmen fortsetzen“, sagte er in Wiesbaden mit Blick auf die neuen Beratungen von Bund und Ländern in dieser Woche. „Wir haben die steile Kurve der Infektionen gebrochen, aber wir haben immer noch viel zu hohe Zahlen.“

Bund und Länder beraten morgen

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen sich morgen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen. Die bisherigen Beschränkungen gelten bis Ende November. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, die zweite Welle sei zwar gebrochen, das Niveau sei aber weiter zu hoch. Kanzlerin Merkel will am Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben, wie Regierungssprecher Steffen Seibert ankündigte.

„Aus meiner Sicht muss klar sein, wir werden am Mittwoch eine gemeinsame Position einnehmen“, sagte Ministerpräsident Bouffier. „Wir möchten alle gerne, dass die Menschen mal Planungssicherheit kriegen – das verstehe ich sehr wohl.“ Er verwies jedoch darauf, dass per Gesetz Maßnahmen auf maximal vier Wochen begrenzt werden müssen. Er gehe davon aus, dass Bund und Länder sich auf Regeln einigen, die zunächst etwa bis zum 20. Dezember gelten.

Nach ersten Abstimmungen zwischen den Ländern zeichnet sich eine Verlängerung der Schließungen in Gastronomie, Kultur- und Freizeitbereich ab. Im Gespräch sind schärfere Beschränkungen für private Treffen und womöglich eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen. Das ging aus Papieren der unionsgeführten Länder sowie Berlins als Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Wie es nach dem 20. Dezember weitergehen soll, ist noch unklar. Dazu werden verschiedene Vorschläge diskutiert, unter anderem eine Lockerung der Maßnahmen in Bundesländern mit niedrigeren Werten an Neuinfektionen. Ob ein Böllerverbot zu Silvester im Kampf gegen die Pandemie helfen kann, wird zwischen den Ländern kontrovers diskutiert. dpa/tm

