Mannheim.Die scharfe Kritik aus Deutschland an der türkischen Regierung führt bei den hier lebenden Türken zunehmend zu Unsicherheit und dem Gefühl, ausgegrenzt zu werden. Das sagte Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligösen Dialog, gestern dieser Zeitung.

„Viele Türken fühlen sich angegriffen. Sie missverstehen die Forderungen nach mehr Demokratie in dem Land als allgemeine Türkei-Feindlichkeit“, so Kamran. Das könne einige darin bestärken, den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan und seine Partei AKP bei der anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahl am 24. Juni zu unterstützen.

Hohe Beteiligung erwartet

An der Wahl dürfen auch rund 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken teilnehmen. Sie können ihre Stimme ab heute und bis zum 19. Juni abgeben. Wahllokale gibt es unter anderem in Karlsruhe und Stuttgart. In der Vergangenheit hatte Erdogan bei Abstimmungen viele Unterstützer unter den Türken in Deutschland.