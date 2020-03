Viele Veranstaltungen fallen aus

Berlin.Im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 werden immer mehr Kultur- und Sportveranstaltungen abgesagt. In mehreren Bundesländern sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen nicht mehr stattfinden oder ohne Zuschauer erfolgen. In Mannheim wird aller Voraussicht nach unter anderem die Regionalmesse Maimarkt abgesagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich für ein striktes Vorgehen der Behörden bei Maßnahmen gegen Covid-19 aus. Der Bundestag wird nach Angaben der Unionsfraktion zusätzlich eine Milliarde Euro für den Kampf gegen die Epidemie bewilligen.

Mit dem Geld solle unter anderem mehr Forschung gefördert werden, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU). „Der Bundesgesundheitsminister, die Gesundheitsbehörden werden alle Mittel kriegen, die sie brauchen, um gegen die Coronakrise vorzugehen.“ Alle nicht notwendigen Veranstaltungen sollten abgesagt werden, sagte Kanzlerin Merkel während der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag nach Teilnehmerangaben. Mit Blick auf Bundesliga-Fußballspiele ohne Zuschauer fügte sie hinzu: „Spiele vor leeren Rängen sind nicht das Schlimmste, das diesem Land passieren kann.“

Sorge um ältere Menschen

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollen in vielen Bundesländern vorerst abgesagt werden. Damit folgten die Länder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dies empfohlen hatte. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst in keinem Bundesland vorgesehen.

Auch jede Familie solle sich derzeit vor allem um ihre älteren Mitglieder Gedanken machen, sagte der Berliner Virologe Christian Drosten in einem NDR-Podcast. Nach einer umfassenden Datenanalyse aus mehreren Ländern stürben bei den 60- bis 70-Jährigen etwa 3 Prozent aller mit Sars-CoV-2 Infizierten. Bei den 70- bis 80-Jährigen seien es etwa 7 bis 8 Prozent, bei den über 80-Jährigen etwa 20 bis 25 Prozent, erklärte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Diese Daten böten Familien wichtige Anhaltspunkte für Entscheidungen – etwa, ob ein 90. Geburtstag mit vielen betagten Gästen gefeiert werden sollte oder derzeit besser nicht.

Hunderttausende Fußballfans werden in den kommenden Wochen aus den Stadien ausgesperrt. Betroffen sind zumindest die Partien Gladbach gegen Köln an diesem Mittwoch und Dortmund gegen Schalke am Samstag. Auch die Nationalelf muss ihren EM-Test gegen Italien am 31. März in einer leeren Nürnberger Arena austragen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. „Über allem steht die Gesundheit“, sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. Am Dienstag wurde unmittelbar vor dem Start das Literaturfestival Lit.Cologne abgesagt. Der US-Sänger Richard Marx sagte seine Auftritte in Europa ebenso ab wie Star-Gitarrist Carlos Santana.

Der Vatikan sperrte den Petersplatz in Rom für die Öffentlichkeit. Die Schließung gelte zunächst bis zum 3. April. Das ist auch das Datum, bis zu dem die italienische Regierung die Bewegungsfreiheit im ganzen Land eingeschränkt hat, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Österreich erschwert unterdessen wegen des Coronavirus massiv die Einreise aus Italien. Sie werde weitgehend gestoppt, sagte Kanzler Sebastian Kurz in Wien. Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich. dpa

