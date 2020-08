Vier neue Fälle im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden gestern vier neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle im Kreisgebiet hat einen Wert von 454 erreicht. Drei Patienten befinden sich derzeit in einem Bergsträßer Krankenhaus. Insgesamt sind damit im Kreisgebiet 45 Patienten bekannt, die aktuell an der Infektion mit dem Virus leiden. Unter anderem in Lindenfels und Zwingenberg gibt es gegenwärtig keine Infektionsfälle. Wie es vom Kreis weiter hieß, entsprechen die 34 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage einer Quote von 12,6 Infektionen pro 100 000 Einwohner.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist auf 13 486 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums von gestern 43 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahl der Todesfälle in Hessen liegt bei 526. red

