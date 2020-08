Vier neue Fälle im Kreis

Bergstraße.In Sachen Corona gibt es derzeit auch im Kreis Bergstraße ein „sehr dynamisches Infektionsgeschehen. Wir sind alarmiert“, sagte Kreisbeigeorndte Diana Stolz am Freitag bei der wöchentlichen Video-Pressekonferenz. Gestern gab es vier neue Fälle. Die Bevölkerung, so Stolz, müsse für die Entwicklung wieder stärker sensibilisiert werden. Der Krisenstab des Kreises tagt fortan wieder wöchentlich, die Einheiten der zehn Taskforce-Abteilungen, in denen rund 100 Personen tätig sind, treten täglich zusammen. Zudem sind innerhalb der Taskforces Verschiebungen des Personals geplant. Die für das Infektionsgeschehen zuständige Taskforce-Gruppe 2 wird personell aufgestockt.

Derzeit sind im Kreis vier Schulen (in Bensheim, Reichenbach und zweimal Viernheim) von Infektionsfällen betroffen, außerdem eine Kita in Reichenbach. Kreisbeigeordneter Karsten Krug berichtete von einer leichten Zunahme der mit einem Bußgeld belegten Verstöße gegen die allgemeinen Corona-Regelungen im Kreis. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.08.2020