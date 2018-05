Vier Parteien finden sich gegen Erdogan

Anzeige

IstaNBUL/mANNHEIM.Sieben Wochen vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei haben vier Oppositionsparteien ein Wahlbündnis gegen die regierende AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan gebildet. Der Sprecher der größten Oppositionspartei CHP, Bülent Tezcan, nannte als wichtigste Ziele die Wiederherstellung der vollen Rede- und Pressefreiheit. Auch solle die Justiz unabhängiger von der Regierung werden.

Die CHP schloss das „Volksallianz“ genannte Bündnis mit der nationalkonservativen lyi-Partei, der islamistischen Saadet-Partei und der konservativen Demokratischen Partei.

Weitere Investitionen

Drei der Parteien stellen jedoch jeweils eigene Kandidaten zur Präsidentenwahl auf. Erdogan kritisierte die „Volksallianz“ und sagte, es fehle ihr an Prinzipien. Der Amtsinhaber kündigte im Falle eines Wahlsiegs neue Investitionen an. Die islamisch-konservative AKP war bereits vor Wochen ein Wahlbündnis mit der ultranationalistischen MHP eingegangen. Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, sprach sich für eine engere Zusammenarbeit mit Ankara aus. Er war gestern zu einem Besuch bis Dienstag in die Türkei gereist