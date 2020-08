„Vier-Tage-Woche unzumutbar“

Rhein-Neckar.Die Debatte um eine mögliche Vier-Tage-Woche nimmt in der regionalen Wirtschaft an Fahrt auf. Von Arbeitgeberseite kommt teils heftige Kritik. „Es ist weder überraschend noch sonderlich kreativ, dass der IG Metall als Problemlösung nur kürzere Arbeitszeiten mit Lohnausgleich einfallen“, erklärte Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall. „Der Vorschlag läuft aber leider darauf hinaus, die Kosten für die geleistete Arbeit massiv zu erhöhen – was in dieser schwierigen Situation für die Unternehmen schlicht unzumutbar ist.“ Die Gewerkschaft hingegen verteidigte den Vorstoß. „Gerade die Autobranche steht vor einer grundlegenden Transformation hin zur Digitalisierung“, sagte der Mannheimer IG-Metall-Chef Thomas Hahl. „Deswegen bleibt nichts anderes übrig, als darüber nachzudenken, wie wir künftig weniger Arbeit auf vorhandene Belegschaften verteilen.“ Ein Stellenabbau verbunden mit Sozialplan und Abfindungen käme Unternehmen wesentlich teurer. Darüber hinaus müsste man viel Geld für Arbeitslosigkeit aufbringen.

Die Bundes-IG-Metall hatte eine Vier-Tage-Woche ins Spiel gebracht, um Jobs in der Metall- und Elektroindustrie zu retten. Der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, sprach von „einem gewissen Lohnausgleich für die Beschäftigten, damit es sich die Mitarbeiter leisten können“. Vor allem die Frage des Lohnausgleichs scheidet die Geister. Südwestmetall und Unternehmen wie Daimler lehnen ihn ab. Die Mannheimer IG Metall plädiert indes für einen vollen Lohnausgleich.

Kurzarbeit bevorzugt

Über die Vier-Tage-Woche werde durchaus diskutiert, erklärte Jan-Christoph Schüler, Personalleiter bei ABB Deutschland. Allerdings gab er zu bedenken: „Die Mitarbeiter müssen ihre Arbeiten weiterhin optimal erledigen können – und für uns als Arbeitgeber müssen neue Arbeitszeitmodelle auch ökonomisch Sinn machen.“ Aus Sicht des Medizintechnik-Unternehmens Dentsply Sirona mit Standort in Bensheim wäre es besser, die Kurzarbeit zu verlängern als auf eine Vier-Tage-Woche zu setzen. Kurzarbeit sei das wirksamere und flexiblere Instrument, erklärte eine Sprecherin.

Sebastian Siegloch, Professor an der Universität Mannheim und ZEW-Forscher, ist ebenfalls skeptisch. Arbeitszeitverkürzung sei nur sinnvoll zur Überbrückung, also für kurze Zeit. Die Strukturprobleme der Autoindustrie könne ein Vier-Tage-Modell nicht lösen. Auch einen Lohnausgleich bei weniger Arbeitsleistung sieht Siegloch kritisch: „Dafür ist momentan einfach nicht die richtige Zeit. Das käme ja Lohnerhöhungen gleich – das würde vielen Unternehmen in dieser Krise das Genick brechen.“

