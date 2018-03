Vier Tote bei Geiselnahme

Anzeige

Carcassonne.Mit tödlichen Attacken und einer Geiselnahme in einem Supermarkt ist der Terror nach Frankreich zurückgekehrt. Ein junger Angreifer erschoss gestern bei mehreren Attacken in der Region Carcassonne insgesamt drei Menschen, 16 weitere wurden nach Angaben von Staatspräsident Emmanuel Macron verletzt. Nach stundenlangem Drama erschoss die Polizei den Täter. „Unser Land hat einen islamistischen Terroranschlag erlitten“, sagte Macron am Abend in Paris.

Der 25-jährige Angreifer Radouane L. bezeichnete sich als „Soldat“ der Terrororganisation Islamischer Staat. Dieser reklamierte die Tat für sich. Bei seiner Attacke habe der Mann zudem „Gott ist groß“ auf Arabisch gerufen, sagte der französische Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins am Abend. dpa