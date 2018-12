Vierspuriger Ausbau der B 47 beginnt

Bergstraße.Der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 47 im Ried geht endlich in die nächste Runde. Gestern fiel der Startschuss für die Bauarbeiten auf Höhe der Bürstädter Ortsumgehung, nachdem sich vorher über Jahrzehnte hinweg nichts Sichtbares an der Querspange zwischen den Autobahnen an der Bergstraße und der Rheinbrücke getan hatte. Auch nun werden Autofahrer auf der B 47 zunächst nichts vom Beginn der Arbeiten zu sehen bekommen. Denn am Anfang stehen Vorbereitungen für eine neue Brücke, ehe der Bau der neuen Fahrspuren in Angriff genommen wird, auf denen der Verkehr ab 2020 rollen soll. seg/BILD: Zinke

