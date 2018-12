Vierspuriger Ausbau der B 47 beginnt in Bürstadt

Bürstadt.Feierlich sehen sie aus, die Spaten, die den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 47 symbolisieren. Sie leuchten in den Farben der Bundesrepublik, denn diese übernimmt auch die Kosten von 8 Millionen Euro. Mit dem Geld wird eine zweite Brücke mit zwei Fahrstreifen über die B 44 gebaut und die B 47 auf 2600 Metern in Richtung Rosengarten verbreitert. Bis August 2020 kann der Verkehr dort über vier Spuren rollen. Anschließend geht es in Richtung Riedrode weiter – für 12,4 Millionen Euro. Unklar ist jedoch nach wie vor, wann die restliche Strecke nach Lorsch und von Rosengarten nach Worms an die Reihe kommt. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018