Vierter Standort

Mannheim.Ab 1. September gibt es in Mannheim einen vierten Notarztstandort. Steigende Einsätze für notfallmedizinische Versorgung haben eine Erweiterung des Angebots erfordert, erklärte Erster Bürgermeister Christian Specht am Freitag. Das zusätzliche Einsatzfahrzeug hat sein Domizil an der Hauptfeuerwache im Stadtteil Neckarau. Dieser Standort gilt auch für den Notarzt des Diakonissenkrankenhauses und den Rettungssanitäter der Malteser, die den Wagen stellen. Das jeweilige Team ist täglich von 7 bis 22 Uhr abrufbereit. Wie Specht betonte, wird in Mannheim die gesetzliche „Hilfsfrist“ von höchstens 15 Minuten bei 97 Prozent aller Notfälle eingehalten. Der Rettungshubschrauber „Christoph 53“ verstärkt das medizinische Angebot aus der Luft. wam

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019