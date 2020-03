Virus fordert Todesopfer in Deutschland

Berlin/Rhein-Neckar.Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Beide Todesfälle wurden am Montag in Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben. Das erste Todesopfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen, die seit Anfang März in der dortigen Universitätsklinik behandelt wurde. Sie sei am Montagmittag an einer Lungenentzündung gestorben, wie die Stadt Essen mitteilte. Das zweite Todesopfer ist ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Er habe unter Vorerkrankungen gelitten und sei am Montagmittag an Herzversagen gestorben, sagte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch am Abend. Bereits am Sonntag war ein 60-jähriger Feuerwehrmann aus Hamburg in Ägypten am Virus gestorben.

„Das ist eine ernste Lage“

Die Zahl der Infizierten in Deutschland stieg auf mehr als 1100, knapp die Hälfte davon verzeichnete Nordrhein-Westfalen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereitete alle Bürger auf längere Einschränkungen im Alltagsleben vor. „Wir reden deutlich über mehrere Monate als über mehrere Wochen“, sagte er. „Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann“, hatte Spahn schon vor Bekanntwerden der Todesfälle betont. „Dazu brauchen wir die gesamte Gesellschaft.“ Spahn ermunterte dazu, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. So zeigte sich Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer (Grüne) „überzeugt, dass wir den Mathaisemarkt an seinem zweiten Wochenende nicht mehr so feiern können wie geplant“. Die Empfehlung des Gesundheitsministeriums werde „Konsequenzen für die Veranstaltungen im Festzelt haben“. In Mannheim wurden etwa der Mittelalter-Jahrmarkt im Herzogenriedpark oder die Messe „Faszination Modellbau“ in der Maimarkthalle abgesagt . Die Stadt kündigte am Montagabend an, sich mit allen betroffenen Veranstaltern zu beraten, sie sollten sich an die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Ministerien halten. Bei Sportveranstaltungen hofft die Stadt auf bundesweite Regelungen durch die Verbände. Das RKI dringt indes auf schnelle Vorkehrungen gegen eine starke Zunahme von Infizierten. „Das ist eine ernste Lage, und diese Lage könnte sich weiter zuspitzen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Behörden vor Ort müssten auch über den Umgang mit Großveranstaltungen und zeitweise Schließungen öffentlicher Einrichtungen entscheiden – „und zwar schon, bevor es massenhaft Fälle in einer Gegend gibt“. An den Börsen sackte der Dax erneut ab. Zu den Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie kommt auch die Furcht vor einem Ölpreiskrieg. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Deutschland mit dem Notfallpaket der Koalition zum Schutz der Wirtschaft gegen die Folgen des Coronavirus gut gerüstet. Auch Finanzhilfen für Unternehmen sind angedacht. Der Rhein-Neckar-Kreis meldete bis Montag 13 Corona-Fälle. Allein vier Patienten davon wohnen nach Angaben von Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler in Edingen – zwei Erwachsene und zwei Kinder. Ein Kind besucht die Pestalozzi-Grundschule in Edingen, ein zweites die Merian-Realschule in Ladenburg. Beide Schulen sind bis Ende der Woche geschlossen. Die Stadt Mannheim meldete zwei neue Infizierte, die Zahl stieg damit auf elf.

Unterdessen mehren sich Anzeichen, dass Sportveranstaltungen abgesagt werden: Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Montag die Austragung des Europa-League-Spiels von Eintracht Frankfurt beim FC Basel verboten. Nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn werden Spiele ohne Zuschauer etwa in der Fußball-Bundesliga wahrscheinlicher. Dem SV Waldhof droht in der Partie gegen Uerdingen am Freitag in der 3. Liga ein Geisterspiel oder sogar eine Absage. Unsicherheit herrscht auch für die Eishockeyspiele der Adler und die Handballbegegnungen der Löwen. dpa/hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020