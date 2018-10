Vollsperrung am Hauptbahnhof

Mannheim.Die meistgenutzte Straßenbahnhaltestelle Mannheims wird für neun Tage gesperrt: Ab Ende Oktober erneuert die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft vor dem Hauptbahnhof mehrere Weichen und Gleise. Darum können Bahnen und Busse die Haltestelle dort in den Herbstferien nicht mehr anfahren. Für die Busse werden Ersatzhaltestellen eingerichtet, die Bahnen fahren wegen der Vollsperrung auf anderen Routen als üblich. Kunden müssen in dieser Zeit vom 27. Oktober bis zum 4. November die Strecke vom Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Tattersall laufen. Ein Pendelverkehr sei hier nicht möglich, so die Projektleiterin Andrea Böttger gestern bei der Vorstellung des 1,2 Millionen Euro teuren Projekts. bro

