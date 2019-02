Vollsperrungen drohen

Bergstraße.In die Infrastruktur im Kreis Bergstraße wird in diesem Jahr viel Geld investiert: 22 Millionen Euro nimmt Hessen Mobil für insgesamt 30 Straßenbaumaßnahmen in die Hand, die bis zum Jahresende in Angriff genommen werden sollen.

Wo viel gebaut wird, bleiben Verkehrsbehinderungen allerdings nicht aus – und selbst einige Vollsperrungen lassen sich nicht vermeiden, wie die Verantwortlichen von Hessen Mobil gestern erläuterten. Eine solche Vollsperrung mit großräumigen Auswirkungen steht beispielsweise wieder während der Sommerferien auf der B 47 in Elmshausen an. Die Arbeiten zur Sanierung der Straße (unser Bild) begannen bereits im November 2016. seg/BILD: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019