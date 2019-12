Vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse

Diese Woche geht in den Kinos zu Ende, was vor mehr als vier Jahrzehnten seinen Anfang nahm und sich zum märchenhaften Erfolg entwickelte: Unter dem Titel „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ wird die Saga des „Kriegs der Sterne“ vervollständigt. Der amerikanische Filmemacher George Lucas hat sie im Jahr 1977 begonnen und damit ein wegweisendes Fantasy-Abenteuer geschaffen, in dem tapfere Jedi-Ritter, Laserschwerter und Raumschiffe Schlüsselrollen spielen. Es geht dabei wie so oft um den Kampf der Guten gegen Böse; Luke Skywalker, von dessen Aufstieg nun erzählt wird, hat besondere Bedeutung. Die Filmszene zeigt unter anderem die Darsteller Daisy Ridley und Oscar Isaac (rechts). tog (Bild: Walt Disney Company Germany GmbH

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019