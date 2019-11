Vom Stau in die Bahn – Umstieg mit Hindernissen

Mannheim.Wie tausende andere Pendler steht „Mannheimer Morgen“-Redakteurin Bettina Eschbacher nach der Sperrung der Ludwigshafener Hochstraße Süd häufig im Stau. Sie hat deshalb für einen Tag den Umstieg auf Bus und Bahn getestet: vom Kreis Bad Dürkheim zum Arbeitsplatz in Mannheim-Wohlgelegen (das Bild wurde an der Haltestelle Exerzierplatz aufgenommen). Der Praxistest zeigt einige Hindernisse auf für Pendler, die nicht in Stadt- oder S-Bahn-Nähe wohnen. Ziele fern der Hauptachsen sind vor allem am Abend schwer zu erreichen. Für eine Ausweitung des Angebots fehle abseits der vielbefahrenen Verbindungen aber die entsprechende Nachfrage, heißt es beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar. be

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019