Von Bastlern und Bikern

Heute liegt dem BA eine neue Ausgabe des Stadtmagazins Bensheim bei – wie gewohnt wieder mit vielen interessanten Geschichten. Zum Beispiel über Matthias und Ramon Neuroth, die diesmal mit ihren schweren Maschinen unser Titelbild schmücken. Die beiden Männer – Vater und Sohn – haben Benzin im Blut: Sie basteln und schrauben mit großer Leidenschaft in ihrer Garage in Auerbach an alten Harley-Davidson-Motorrädern. Ums Basteln geht es auch bei unserer Reportage über das Repair-Café. Ehrenamtliche Tüftler bringen defekte Haushalts- und Elektrogeräte wieder zum Laufen – eine echte Erfolgsgeschichte. Unsere Serie „Zu Gast“ steht diesmal ganz im Zeichen der französischen Küche: Kein Wunder – Christoph Draudt ist Vorsitzender des Freundeskreises Bensheim-Beaune.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018