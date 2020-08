Von Bensheim nach Beirut

Bensheim.Aus dem THW-Ortsverband Bensheim beteiligte sich Oliver Schweikart als Mitglieder der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland an der Rettungsmission in Beirut. Zusammen mit knapp 50 weiteren Kollegen suchte er im Hafenviertel der libanesischen Hauptstadt nach Überlebenden der Explosionskatastrophe.

Am Montag kehrte ein Großteil der Helfer nach Deutschland zurück. Am Stützpunkt des Technischen Hilfswerks in Rüsselsheim absolvierte er einen ersten Coronatest, bevor es in eine sechstägige freiwillige Quarantäne ging. In Beirut leitete Schweikart von Donnerstag bis zum Abflug am Sonntag eines von zwei 15-köpfigen Suchteams. dr

