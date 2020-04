Von der Leyen will Marshall-Plan für die EU

Brüssel/Berlin/London.Einen Marshall-Plan für die Zeit nach der Corona-Krise hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) gefordert. Trotz aller Hilfsmaßnahmen müsse Europa mehr Geld in die Hand nehmen, verlangte sie in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. Aus diesem Grund sprach sie sich für massive Investitionen in den EU-Haushalt aus.

Der Marshall-Plan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem das vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Westeuropa wieder auf die Beine kam.

Von der Leyen zeigte sich zuversichtlich, dass sich Europa bald wieder erholen werde: „Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssen, um eine größere Katastrophe abzuwenden, werden Generationen binden.“

Für einen Marshall-Plan sprachen sich auch die früheren deutschen Außenminister Joschka Fischer (Grüne) und Sigmar Gabriel (SPD) aus, allerdings zur Unterstützung Spaniens und Italiens, um ein mögliches Auseinanderbrechen Europas zu verhindern. „Europa braucht jetzt zweierlei: gemeinsame Hilfen in der Krise und ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm nach der Krise“, schreiben Fischer und Gabriel in einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“ und den „Tagesspiegel“. Vor allem in Italien war wiederholt Kritik an der mangelhaften Hilfe der EU laut geworden. Die EU-Staaten sind uneins, ob Corona-Bonds als Mittel gegen die wirtschaftlichen Probleme nötig sind.

Boris Johnson im Krankenhaus

Angesichts von Grenzkontrollen innerhalb der EU wegen der Corona-Pandemie fordern Wirtschaftsverbände, den freien Warenverkehr sicherzustellen. „Um auch in der Corona-Krise eine breite Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln aufrechtzuerhalten, ist es unerlässlich, die Grenzen innerhalb der Europäischen Union offenzuhalten“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Lange Staus an den Schengen-Binnengrenzen gefährden zudem die Lieferketten der Unternehmen. Die EU-Kommission zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Lage schon bald normalisiert.

Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte der Regierungssitz Downing Street in London am Sonntagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Johnson habe nach dem positiven Testbefund vor zehn Tagen noch immer Symptome. Seither befand sich der 55-Jährige in Quarantäne. Downing Street erklärte, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Der konservative Politiker hatte seine Infektion bekannt gemacht und sich in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung zurückgezogen. Doch noch eine Woche später klagte er über Fieber. Ob er seine Amtsgeschäfte weiterführen kann, war zunächst unklar. Sein Stellvertreter wäre nach Medienberichten Außenminister Dominic Raab.

US-Präsident Donald Trump schwor die USA auf harte Zeiten ein. Es werde in den nächsten zwei Wochen „viele Tote geben, leider“, sagte er. Die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus überschritt am Wochenende die Marke von 300 000 – das waren mehr als in jedem anderen Land der Welt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020