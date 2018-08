Vor 30 Jahren: Erste Frau im Lufthansa-Cockpit

Frankfurt.Erst 30 Jahre ist es her, dass erstmals eine Frau im Cockpit einer Lufthansa-Maschine Platz nahm. Nicola Lisy – hier im Cockpit einer Boeing 737 – trat fast auf den Tag genau vor drei Jahrzehnten ihren Dienst als Copilotin an. Am 31. Januar 2000 wurde sie als erste bei Lufthansa ausgebildete Pilotin zur Flugkapitänin ernannt. Die Zahl der Lufthansa-Pilotinnen ist bis heute auf rund 60 gestiegen. Im Vergleich zu insgesamt rund 3300 männlichen Cockpit-Kollegen ist der Pilotinnen-Anteil von knapp zwei Prozent noch vergleichsweise gering. Einziger Grund dafür ist die geringe Zahl an Bewerberinnen, teilt die Lufthansa mit, die aus diesem Grund nun eine speziell auf weibliche Bewerber ausgerichtete Kampagne plant. red/BILD: Lufthansa

