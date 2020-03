Vor dem Stillstand

Wegen des Coronavirus wird dem öffentlichen Leben in ganz Deutschland eine Zwangspause auferlegt: Fast überall im Land werden Schulen und Kindergärten geschlossen. Die Stadt Mannheim untersagt bis zum 19. April unter anderem den Besuch von Kinos, Clubs und Diskos.

Millionen Eltern und Kinder in Deutschland stehen vor einer beispiellosen Herausforderung: Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus wollen fast alle Bundesländer Schulen und Kitas Anfang nächster Woche vorerst schließen. Am Freitag kündigten zwölf Länder flächendeckende Schließungen an: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Die meisten Länder werden die Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen halten, also bis Mitte oder Ende April. In Hessen gilt ab Montag keine Unterrichtsverpflichtung mehr. Die Schulen bleiben aber geöffnet.

Weil gerade alte Menschen zur Hauptrisikogruppe zählen, sollte die Betreuung von Kindern nicht bei den Großeltern organisiert werden. In Deutschland gibt es laut Statistischem Bundesamt – einschließlich Berufsschulen – rund 43 000 Schulen mit elf Millionen Schülern und 820 000 Lehrern.

In Mannheim, wo es bis Freitagabend 28 Infizierte gab, wird das öffentliche Leben nahezu auf null reduziert. Treffen oder Veranstaltungen dürfen eine Größe von 50 Personen nicht mehr überschreiten – egal ob öffentlich oder privat, ob im Freien als auch in geschlossenen Räumen. Selbst wer eine Veranstaltung mit weniger als 50 Teilnehmern plant, muss sie bei der Stadt anmelden. Nur noch „Lokale, in denen überwiegend Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen abgegeben werden“, dürfen geöffnet bleiben.

Ansonsten gilt ab Sonntag, dass

Kinos

Clubs und Diskotheken

Hallenbäder und Saunen

Sporthallen und Stadien

Seniorentreffs

Jugendhäuser und Jugendtreffs

Abendakademie und Musikschule

Spielhallen und Prostitutionsstätten

komplett geschlossen bleiben – und zwar vorerst bis Ende der Osterferien, also Sonntag, 19. April. „Die weitgehende Einstellung des öffentlichen Lebens für die nächsten vier Wochen ist erforderlich, um Zeit zu gewinnen und das öffentliche Gesundheitssystem zu entlasten“, bat Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) um Verständnis.

Dänemark macht Grenzen dicht

Auch Heidelberg hat eine ähnliche Verordnung erlassen, die Grenze aber bei 100 Personen festgesetzt. Wer in Heidelberg standesamtlich heiratet, darf ab sofort nur noch höchstens zehn Gäste mitbringen. Demnach dürfen neben dem Brautpaar und den Trauzeugen noch maximal zehn Gäste mit ins Trauzimmer des Rathauses am Marktplatz, hieß es.

In Deutschland könnten sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts in einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infizieren. Das entspricht bei gut 83 Millionen Einwohnern etwa 50 bis 58 Millionen Menschen. Diese Schätzung beruhe auf Modellrechnungen, erläuterte RKI-Präsident Lothar Wieler. In Deutschland sind bislang mehr als 3300 Infektionen und acht Todesfälle bekannt. Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt. Dänemark kündigte am Abend an, bis Ostern seine Grenzen zu schließen. Das bedeutet, dass die Dänen Grenzkontrollen durch Polizei und Militär einführen.

Unterdessen hat der Schweizer Pharmakonzern Roche, der einen großen Standort in Mannheim hat, in den USA eine Notfall-Zulassung für einen hochautomatisierten Coronavirustest bekommen. Damit könnten Gesundheitseinrichtungen innerhalb von 24 Stunden bis zu 4000 Proben analysieren, teilte das Unternehmen mit. Über die Kosten machte es keine Angaben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte die Zulassung für den Test.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigten unbegrenzte Kreditprogramme für betroffene Firmen an. Aus Brüssel kam Rückendeckung für milliardenschwere Hilfen der EU-Staaten an ihre Unternehmen und Bürger. Die gemeinsame Botschaft: Es wird alles Notwendige getan werden. Ziel der Bundesregierung ist es, die Liquidität von Firmen sicherzustellen, die wegen der Coronavirus-Krise in Finanznöte geraten. Bestehende Kreditprogramme sollen ausgeweitet und Bedingungen gelockert werden.

Nationaler Notstand

US-Präsident Donald Trump rief wegen der Ausbreitung einen nationalen Notstand aus. Mit der Maßnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar freigesetzt. In den USA wurden bislang mehr als 40 Tote verzeichnet. „Wir werden jedes nötige Hindernis entfernen oder beseitigen, um unseren Bürgern die Behandlung zu geben, die sie brauchen“, versprach Trump.

Erst auf Druck der Politik revidierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) ihre zunächst getroffene umstrittene Entscheidung – und sagte den am Wochenende geplanten Geisterspieltag in beiden Bundesligen kurzfristig ab.

Während die Saison in Spanien, Italien, Frankreich und seit Freitag auch in England wegen der Coronavirus-Pandemie bereits unterbrochen war und die UEFA eine Aussetzung der Champions League und Europa League verfügte, ließ die DFL die gebotene Konsequenz vermissen. Dafür erntete sie Kritik. dpa/pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020