Vorbereitung auf das Coronavirus – auch an der Bergstraße

Bergstraße.Einen Mundschutz wie in China braucht man an der Bergstraße nicht, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Dennoch – auch im Kreis bereiten sich Ärzte auf mögliche Corona-Patienten vor, die in ihre Praxen kommen. Aus aktuellem Anlass stand das Thema jetzt auch beim ersten Symposium des Ärztlichen Kreisvereins Bergstraße für 2020 auf dem Programm.

Vorab sprachen Experten aus der Region und ein Referent aus Würzburg in kleiner Runde über das Coronavirus und die Lage im Kreis Bergstraße. In einem zweiten Beitrag zum Thema Corona stehen Fragen und Antworten – von der Herkunft bis zu möglichen Schutzmaßnahmen – im Mittelpunkt. / ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020